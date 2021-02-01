

Мака Гиоргобиани: Надеюсь, что в Грузии построят ледовую арену международного стандарта, которую 60 лет просят фигуристы

01.02.2021 15:57









Успехи наших фигуристов были бы гораздо более значительными, если бы в Грузии была бы ледовая арена современного международного стандарта, что позволило бы спортсменам у себя на родине проводить полноценный тренировочный процесс. Эта многолетняя проблема, с которой мы пытались бороться в 20 веке, и сегодня остается актуальной и требует скорейшего решения.



Об успехах и проблемах фигурного катания Грузии автор этих строк попросил рассказать президента Федерации фигурного катания страны, бывшую фигуристку Маку Гиоргобиани.



- Мир удивлен, как фигуристы Грузии умудряются показывать впечатляющие результаты в условиях отсутствия в стране ледовой арены современного международного стандарта?



- Представьте себе, если бы в Грузии была бы современная инфраструктура фигурного катания, каких бы результатов добились бы наши фигуристы? Наши ледовые арен с надувным покрытием и часто зависят от климатических условий. Мы очень надеемся на то, что в ближайшие годы в Грузии наконец-то построят современную ледовую арену международного стандарта, чего так добивались почти 60 лет наши фигуристы и хоккеисты. Очень радует то, что Европейский зимний молодежный олимпийский фестиваль 2025 года пройдет в Грузии. Исходя из этого, необходимо построить ледовые арены, где пройдут соревнования этого фестиваля по фигурному катанию и хоккею с шайбой. Если в 2021-2024 годах со стороны соответствующих спортивных структур Грузии не будет еще большей поддержки развитию фигурного катания и решения существующих проблем, то нам трудно будет рассчитывать на то, чтобы наши фигуристы показали высокие результаты на вышеназванном фестивале.



А сейчас расскажу о результатах выступлений наших фигуристов в последние два года. Для Грузии успешным оказался прошедший в Риге Гран-при среди юниоров, в котором участвовали 19 фигуристов из 17 стран : наша пара Георгий Ревия-Мария Казакова завоевала серебряные медали на этом представительном турнире.



Успешным был и прошедший в Загребе этап Гран-при, где наша спортивная пара Лука Берулава – Алина Бутаева сумела завоевать лицензии для участия в Зимних юношеских олимпийских Играх. Наша танцевальная пара Ревия- Казакова выиграла Гран-при и получила право выступить в финальном этапе Гран-при в Турине, за попадания в который боролись 74 пары, только шесть из них, в их числе пара Ревия-Казакова, сумела завоевать это право..



Победную серию продолжил Морис Квителашвили (его отец Михаил Квителашвили в молодости был чемпионом Грузии по велоспорту, с конца 20-го века он живет в Москве). На Всемирной Зимней Универсиаде (2019) Морис завоевал бронзовые медали в турнире, в котором участвовали 26 фигуристов из 18 стран. Эта медаль Мориса стала первой медалью Грузии в Зимних Универсиадах за весь период участия наших спортсменов в них.



Морис порадовал нас и в прошедшем в Алмате Мемориале имени Дениса Тена, в турнире серии Челлендж , в котором участвовало 63 фигуриста из 17 стран, Морис завоевал золотую медаль в мужской одиночной дисциплине.



Порадовал нас Ираклий Майсурадзе (тбилисский парень, в последние годы живет и тренируется в Москве). Он одержал победу на прошедшем в Загребе международном турнире, в котором участвовали 15 фигуристов из 13 стран.



На международном турнире в городе Дунгуань наша танцевальная пара Ревия-Казакова участвовала впервые в категории Сеньор и смогли завоевать бронзовые медали.



Первые совместные медали завоевала спортивная пара Л.Берулава –А.Бутаева, которая на прошедшем в Риге (ноябрь 2019 года) международном турнире (с участием 200 спортсменов из 30 стран) заняла третье место и получила бронзовые медали. Серебряные медали на турнире в Риге завоевала танцевальная пара Ревия-Казакова, на этом же турнире в Риге Ираклий Майсурадзе занял второе место, а Алина Урушадзе (родилась и выросла в Латвии, в последние 2 года выступает за Грузию) завоевала на этом турнире в Риге бронзовую медаль. Стоит также отметить, что А.Урушадзе на международном турнире в Турции (ноябрь 2019 года) заняла второе место, получив серебряную медаль.



В декабре того же года на представительном турнире в Загребе блестяще выступила пара Берулава-Бутаева, завоевавшая золотые медали.



- Но самым резонансным стал результат финальной части Гран-при в Турине, где наши фигуристы завоевали самые весомые в истории фигурного катания Грузии золотые медали. Этот успех был оценен как триумф фигурного катания нашей страны.



- С августа по октябрь 2019 года 74 танцевальных пары из 28 стран участвовали в семи этапах серии Гран-при, проходящих под эгидой Международного союза конькобежцев. В соответствии с результатами этих этапов, 6 пар из 4 стран получили право выступить в финальном этапе Гран-при в Турине. Среди этих 6 пар была и наша прекрасная пара Ревия-Казакова, которая на предыдущих этапах завоевала одну золотую и одну серебряную медаль. В условиях высокой конкуренции Георгий и Мария в ритм танце и произвольной программе показали наивысшие результаты, опередили конкурентов из США, России и Франции и с итоговым результатом, 90 и 174 балла соответственно, заняли первое место и завоевали золотые медали. Это был первый случай в истории фигурного катания Грузии, когда наши фигуристы выиграли финал Гран-при среди юниоров. Это большой успех фигурного катания Грузии, ведь у нас нет современной стандартной ледовой арены и спортсмены в подавляющем большинстве случаев вынуждены тренироваться за рубежом, а это связано со множеством организационных, технических и финансовых проблем..



- Потом был успех в Лозанне?



- Исторические для Грузии медали наши фигуристы завоевали на Зимних юношеских Олимпийских играх 2020 года в Лозанне. Наша команда имела лицензии на участие во всех 4 видах этих соревнований. В Играх участвовали фигуристы из 19 стран, спортсмены только из 5 стран , в их числе и Грузии, смогли завоевать медали этого престижного турнира. Из стран Европы только фигуристы из двух государств (в их числе Грузия) завоевали медали. Пара Берулава-Бутаева завоевала золотые медали в командных соревнованиях и бронзовые медали в индивидуальном турнире. Это был первый в истории Грузии случай, когда спортсмены нашей страны завоевали медали в Зимних Олимпийских Играх.



Хочу отметить, что на ЧЕ в Австрии (Грац) , где выступали 164 спортсменов из 32 государств, Грузию представляли М. Квителашвили, И. Майсурадзе, А.Урушадзе (в одиночной категории), а также М.Казакова и Г. Ревия (спортивные танцы). В соревнованиях среди мужчин, с участием 35 фигуристов из 26 стран, Квителашвили занял третье место и получил две бронзовые медали,в том числе одну малую бронзовую медаль в короткой программе.



По итогам ЧЕ в Австрии в едином рейтинговом списке из 32 стран Грузия заняла третье место после России и Франции среди стран, представители которых сумели завоевать медали. В мировом рейтинговом списке Квителашвили с 1705 очками занял пятое место, а в европейском рейтинговом списке сезон он завершил на втором месте.



В ЧМ 2020 года в Таллине среди юниоров участвовало 174 фигуриста из 43 стран. Грузия впервые была представлена на ЧМ в четырех категориях шестью спортсменами В спортивных танцах среди 29 пар из 22 стран выступали Казакова-Ревия, которые завоевали серебряные медали в ритм танце и произвольной программе и общее второе место. Эта наша пара по итогам 2020 года в мировом юношеском рейтинговом списке с 1518 баллами заняла первое место-это достойный результат их прекрасных выступлений в спортивном сезоне 2019-2020 гг.



Особенно интересным оказался третий этап Гран-при, прошедший в ноябре 2020 года в Москве. Вы довольны результатами наших фигуристов?



- В Москве, на арене «Мегаспорт» был разыграны комплекты медалей в 4-х категориях. В соревнованиях среди мужчин выступали 12 фигуристов из РФ, Беларуси, Азербайджана и Грузии. Нашу страну представлял Морис Квителашвили, который в условиях высокой конкуренции занял второе место-первое место взял чемпион России, призер первенств мира и Европы Михаил Коляда. Следует отметить, что в короткой программе Морис занял первое место, он представил интересные и сложные программы.

В 2019-2020 годах фигуристы Грузии выступили на 40 международных турнирах, завоевав для нашей страны 21 медаль-9 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых.



- В ближайшие месяцы в каких турнирах примут участие наши фигуристы и каковы их шансы на успех?



- В конце марта намечен Чемпионат мира среди взрослых, первенство состоится в Стокгольме. Это очень важный для нас чемпионат, так как именно там предстоит серьезная борьба за лицензий на участие в Зимних Олимпийских Играх 2022 года в Пекине.



К сожалению, пандемия не дает возможность нашим спортсменам принять участие в ряде международных турниров и им предстоит участвовать прямо в ЧМ. В этом кульминационном турнире сезона Грузию будут представлять М. Квителашвили, А.Урушадзе (в одиночных категориях), танцевальный дуэт Г.Ревия-М.Казакова, а также новая спортивная пара Д.Паркман-А.Метелкина.



Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех наших фигуристов и тренеров, в том числе и тех, кто за рубежом работает с нашими спортсменами, за то, что они несмотря на все трудности эпохи прикладывают максимальные усилия для тщательной подготовки к международным турнирам, за то, что они добились таких прекрасных результатов.



Также выражаю благодарность министерству образования,науки, культуры и спорта Грузии, Национальному Олимпийскому Комитету страны за поддержку, оказываемую фигурному катанию нашей страны.



Хочу сказать спасибо всем поклонникам фигурного катания Грузии, всем тем, кто в той или иной форме оказывает поддержку нашим спортсменам и тренерам



Материал подготовил Тенгиз Пачкория



Фото из архива М. Гиоргобиани

В последние годы в Грузии растет интерес к фигурному катанию, рост популярности этого красивого вида спорта во многом обусловлен успехами наших фигуристов. В 2017-2020 годах фигуристы Грузии добились впечатляющих успехов на международной арене-за этот период наши спортсмены завоевали на различных международных турнирах 35 медалей, из них 17 золотых,13 серебряных и 5 бронзовых. У фигурного катания Грузии весьма интересная и насыщенная история , которая берет начало с конца 1950-х годов.Успехи наших фигуристов были бы гораздо более значительными, если бы в Грузии была бы ледовая арена современного международного стандарта, что позволило бы спортсменам у себя на родине проводить полноценный тренировочный процесс. Эта многолетняя проблема, с которой мы пытались бороться в 20 веке, и сегодня остается актуальной и требует скорейшего решения.Об успехах и проблемах фигурного катания Грузии автор этих строк попросил рассказать президента Федерации фигурного катания страны, бывшую фигуристку Маку Гиоргобиани.- Представьте себе, если бы в Грузии была бы современная инфраструктура фигурного катания, каких бы результатов добились бы наши фигуристы? Наши ледовые арен с надувным покрытием и часто зависят от климатических условий. Мы очень надеемся на то, что в ближайшие годы в Грузии наконец-то построят современную ледовую арену международного стандарта, чего так добивались почти 60 лет наши фигуристы и хоккеисты. Очень радует то, что Европейский зимний молодежный олимпийский фестиваль 2025 года пройдет в Грузии. Исходя из этого, необходимо построить ледовые арены, где пройдут соревнования этого фестиваля по фигурному катанию и хоккею с шайбой. Если в 2021-2024 годах со стороны соответствующих спортивных структур Грузии не будет еще большей поддержки развитию фигурного катания и решения существующих проблем, то нам трудно будет рассчитывать на то, чтобы наши фигуристы показали высокие результаты на вышеназванном фестивале.А сейчас расскажу о результатах выступлений наших фигуристов в последние два года. Для Грузии успешным оказался прошедший в Риге Гран-при среди юниоров, в котором участвовали 19 фигуристов из 17 стран : наша пара Георгий Ревия-Мария Казакова завоевала серебряные медали на этом представительном турнире.Успешным был и прошедший в Загребе этап Гран-при, где наша спортивная пара Лука Берулава – Алина Бутаева сумела завоевать лицензии для участия в Зимних юношеских олимпийских Играх. Наша танцевальная пара Ревия- Казакова выиграла Гран-при и получила право выступить в финальном этапе Гран-при в Турине, за попадания в который боролись 74 пары, только шесть из них, в их числе пара Ревия-Казакова, сумела завоевать это право..Победную серию продолжил Морис Квителашвили (его отец Михаил Квителашвили в молодости был чемпионом Грузии по велоспорту, с конца 20-го века он живет в Москве). На Всемирной Зимней Универсиаде (2019) Морис завоевал бронзовые медали в турнире, в котором участвовали 26 фигуристов из 18 стран. Эта медаль Мориса стала первой медалью Грузии в Зимних Универсиадах за весь период участия наших спортсменов в них.Морис порадовал нас и в прошедшем в Алмате Мемориале имени Дениса Тена, в турнире серии Челлендж , в котором участвовало 63 фигуриста из 17 стран, Морис завоевал золотую медаль в мужской одиночной дисциплине.Порадовал нас Ираклий Майсурадзе (тбилисский парень, в последние годы живет и тренируется в Москве). Он одержал победу на прошедшем в Загребе международном турнире, в котором участвовали 15 фигуристов из 13 стран.На международном турнире в городе Дунгуань наша танцевальная пара Ревия-Казакова участвовала впервые в категории Сеньор и смогли завоевать бронзовые медали.Первые совместные медали завоевала спортивная пара Л.Берулава –А.Бутаева, которая на прошедшем в Риге (ноябрь 2019 года) международном турнире (с участием 200 спортсменов из 30 стран) заняла третье место и получила бронзовые медали. Серебряные медали на турнире в Риге завоевала танцевальная пара Ревия-Казакова, на этом же турнире в Риге Ираклий Майсурадзе занял второе место, а Алина Урушадзе (родилась и выросла в Латвии, в последние 2 года выступает за Грузию) завоевала на этом турнире в Риге бронзовую медаль. Стоит также отметить, что А.Урушадзе на международном турнире в Турции (ноябрь 2019 года) заняла второе место, получив серебряную медаль.В декабре того же года на представительном турнире в Загребе блестяще выступила пара Берулава-Бутаева, завоевавшая золотые медали.- С августа по октябрь 2019 года 74 танцевальных пары из 28 стран участвовали в семи этапах серии Гран-при, проходящих под эгидой Международного союза конькобежцев. В соответствии с результатами этих этапов, 6 пар из 4 стран получили право выступить в финальном этапе Гран-при в Турине. Среди этих 6 пар была и наша прекрасная пара Ревия-Казакова, которая на предыдущих этапах завоевала одну золотую и одну серебряную медаль. В условиях высокой конкуренции Георгий и Мария в ритм танце и произвольной программе показали наивысшие результаты, опередили конкурентов из США, России и Франции и с итоговым результатом, 90 и 174 балла соответственно, заняли первое место и завоевали золотые медали. Это был первый случай в истории фигурного катания Грузии, когда наши фигуристы выиграли финал Гран-при среди юниоров. Это большой успех фигурного катания Грузии, ведь у нас нет современной стандартной ледовой арены и спортсмены в подавляющем большинстве случаев вынуждены тренироваться за рубежом, а это связано со множеством организационных, технических и финансовых проблем..- Исторические для Грузии медали наши фигуристы завоевали на Зимних юношеских Олимпийских играх 2020 года в Лозанне. Наша команда имела лицензии на участие во всех 4 видах этих соревнований. В Играх участвовали фигуристы из 19 стран, спортсмены только из 5 стран , в их числе и Грузии, смогли завоевать медали этого престижного турнира. Из стран Европы только фигуристы из двух государств (в их числе Грузия) завоевали медали. Пара Берулава-Бутаева завоевала золотые медали в командных соревнованиях и бронзовые медали в индивидуальном турнире. Это был первый в истории Грузии случай, когда спортсмены нашей страны завоевали медали в Зимних Олимпийских Играх.Хочу отметить, что на ЧЕ в Австрии (Грац) , где выступали 164 спортсменов из 32 государств, Грузию представляли М. Квителашвили, И. Майсурадзе, А.Урушадзе (в одиночной категории), а также М.Казакова и Г. Ревия (спортивные танцы). В соревнованиях среди мужчин, с участием 35 фигуристов из 26 стран, Квителашвили занял третье место и получил две бронзовые медали,в том числе одну малую бронзовую медаль в короткой программе.По итогам ЧЕ в Австрии в едином рейтинговом списке из 32 стран Грузия заняла третье место после России и Франции среди стран, представители которых сумели завоевать медали. В мировом рейтинговом списке Квителашвили с 1705 очками занял пятое место, а в европейском рейтинговом списке сезон он завершил на втором месте.В ЧМ 2020 года в Таллине среди юниоров участвовало 174 фигуриста из 43 стран. Грузия впервые была представлена на ЧМ в четырех категориях шестью спортсменами В спортивных танцах среди 29 пар из 22 стран выступали Казакова-Ревия, которые завоевали серебряные медали в ритм танце и произвольной программе и общее второе место. Эта наша пара по итогам 2020 года в мировом юношеском рейтинговом списке с 1518 баллами заняла первое место-это достойный результат их прекрасных выступлений в спортивном сезоне 2019-2020 гг.- В Москве, на арене «Мегаспорт» был разыграны комплекты медалей в 4-х категориях. В соревнованиях среди мужчин выступали 12 фигуристов из РФ, Беларуси, Азербайджана и Грузии. Нашу страну представлял Морис Квителашвили, который в условиях высокой конкуренции занял второе место-первое место взял чемпион России, призер первенств мира и Европы Михаил Коляда. Следует отметить, что в короткой программе Морис занял первое место, он представил интересные и сложные программы.В 2019-2020 годах фигуристы Грузии выступили на 40 международных турнирах, завоевав для нашей страны 21 медаль-9 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых.- В конце марта намечен Чемпионат мира среди взрослых, первенство состоится в Стокгольме. Это очень важный для нас чемпионат, так как именно там предстоит серьезная борьба за лицензий на участие в Зимних Олимпийских Играх 2022 года в Пекине.К сожалению, пандемия не дает возможность нашим спортсменам принять участие в ряде международных турниров и им предстоит участвовать прямо в ЧМ. В этом кульминационном турнире сезона Грузию будут представлять М. Квителашвили, А.Урушадзе (в одиночных категориях), танцевальный дуэт Г.Ревия-М.Казакова, а также новая спортивная пара Д.Паркман-А.Метелкина.Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех наших фигуристов и тренеров, в том числе и тех, кто за рубежом работает с нашими спортсменами, за то, что они несмотря на все трудности эпохи прикладывают максимальные усилия для тщательной подготовки к международным турнирам, за то, что они добились таких прекрасных результатов.Также выражаю благодарность министерству образования,науки, культуры и спорта Грузии, Национальному Олимпийскому Комитету страны за поддержку, оказываемую фигурному катанию нашей страны.Хочу сказать спасибо всем поклонникам фигурного катания Грузии, всем тем, кто в той или иной форме оказывает поддержку нашим спортсменам и тренерамМатериал подготовил Тенгиз ПачкорияФото из архива М. Гиоргобиани



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