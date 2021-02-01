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Грузинский певец и актер Темур Циклаури скончался от ковида
01.02.2021 16:39
Грузинский певец и актер Темур Циклаури скончался от ковида в возрасте 75 лет. Члены семьи Циклаури сообщили печальную весть в посте в Facebook.
Несколько дней назад стало известно, что Циклаури заразился ковидом. У него были осложнения. Артист проходил лечение в Военном госпитале города Гори.
Темур Циклаури — с 1967 года артист Грузинской филармонии. С 1967 по 1972 год выступал с ансамблем «Цицинатела», с 1972 года солист ансамбля «Иверия».
В его репертуаре песни таких грузинских композиторов, как Нодар Гигаури, Георгий Цабадзе, Александр Басилая, Важа Азарашвили и др. Особенно прославился в мюзиклах Басилая «Свадьба соек» (1980), «Аргонавты» (1983), «Сказка о снежной бороде» (1986 ), «Пиросмани» (1986 ).
В 2014 году Циклаури установлена плита на Аллее звезд у здания Тбилисской филармонии.
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