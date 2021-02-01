

В Тбилиси протестуют против строительства Намахвани ГЭС

01.02.2021 16:41





В эти минуты в Тбилиси у парламента Грузии, параллельно с заседанием Комитета по отраслевой и политической экономике проходит акция против строительства Намахвани ГЭС.



«Настало время поднять голос против строительства разрушающих проектов, оправданных финансовыми интересами и категорически потребовать справедливую энергетическую политику, ориентированную на интересы страны, а не на обогащение нескольких частных компаний», — говорят организаторы акции.



Организаторами выступили «Зеленые» и платформа «За справедливую энергополитику».



«Требуем незамедлительно игнорирование интересов местных жителей и подавление одного из самых справедливых и примерных протестов в новейшей истории Грузии», — пишут они.



Акции предшествовали события 30 января. В долине Риони полиция силой распустила палатку, которую протестующие установили 96 дней назад. Полицейские также демонтировали крест, возведенный протестующими и задержали одного человека.



Организаторы пишут, что 30 января инвестор, компания «Энка» «при помощи правительства Грузии и полиции, с нарушением фундаментальных прав человека и за счет попрания самых дорогих ценностей местных насильно возобновила строительство гигантского проекта Намахвани ГЭС, которая несет за собой разные экономические, экологические, социальные и государственные угрозы».



30 января действия полиции прокомментировала Министр экономики Грузии Натия Турнава. Она утверждает, что компания возобновила работы законно, при соблюдении всех требований.



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