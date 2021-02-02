

Текущий уровень выявления коронавируса в Грузии составляет 5%

02.02.2021 11:25





Текущий уровень выявления коронавируса в Грузии составляет 5%, за последние 14 дней — 4,8%, за последние семь дней — 3,8%. Об этом сообщается на правительственном сайте stopcov.ge.



Следует отметить, что правительство Грузии обещает снять большую часть введенных в стране ограничений на работу общественного транспорта и сферы услуг в том случае, если процент выявляемости коронавируса будет составлять ниже 4% в течение недели.



За последние сутки в Грузии выявлено 858 новых случаев коронавируса. Выздоровели 580 человек. 14 пациентов умерли от коронавируса за последние сутки.



За последние 24 часа в стране был проведен 17 271 тест, в том числе 11 459 экспресс-тестов на антигены и 5 812 ПЦР-тестов.



За период пандемии всего в Грузии выявлено 259 209 случаев заражения коронавирусом, из них 250 289 человек выздоровели, 3208 умерли.



В настоящее время 480 человек находятся на карантине, 2520 — под наблюдением в больнице, 283 инфицированных — в ковид-гостиницах.



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