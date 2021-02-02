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За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 14 пациентов
02.02.2021 12:07
За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 14 пациентов.
Информация об этом была опубликована на специальном сайте правительства stopcov.ge.
Общее количество скончавшихся от коронавируса в Грузии — 3208.
Сегодня выявлено 858 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 580 пациентов.
Вчера, 1 февраля, в Грузии у 240 человек подтвердился коронавирус, 681 пациент выздоровел, 16 пациентов скончались.
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