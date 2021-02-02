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За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 14 пациентов


02.02.2021   12:07


За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 14 пациентов.

Информация об этом была опубликована на специальном сайте правительства stopcov.ge.

Общее количество скончавшихся от коронавируса в Грузии — 3208.

Сегодня выявлено 858 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 580 пациентов.

Вчера, 1 февраля, в Грузии у 240 человек подтвердился коронавирус, 681 пациент выздоровел, 16 пациентов скончались.

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