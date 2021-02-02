

За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 14 пациентов

02.02.2021 12:07





За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 14 пациентов.



Информация об этом была опубликована на специальном сайте правительства stopcov.ge.



Общее количество скончавшихся от коронавируса в Грузии — 3208.



Сегодня выявлено 858 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 580 пациентов.



Вчера, 1 февраля, в Грузии у 240 человек подтвердился коронавирус, 681 пациент выздоровел, 16 пациентов скончались.





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