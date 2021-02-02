

В Грузии выявлено 858 новых случаев инфицирования коронавирусом

02.02.2021 12:11





За последние 24 часа в Грузии выявлено 858 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил заместитель руководителя операционного штаба при межведомственном координационном совете Бердия Сичинава на брифинге, проведенном в администрации правительства.



Он рассказал о связанной с коронавирусом новейшей статистике на 2 февраля, которая опубликована на Stopcov.ge.



«В рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведен 17 271 тест, отсюда 11 459 на антигены и 5 812 PCR.



В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 858 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 259 209.



За последние сутки выздоровели 580 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 250 289.



К сожалению, за последние 24 часа у нас 14 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 3 208 человека.



Из выявленных за сутки 858 новых случаев коронавируса 339 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 53, в Имеретии – 158, в Квемо Картли – 49, в Шида Картли – 50, в Гурии – 38, в Самегрело и Земо Сванетии – 85, в Кахетии – 44, в Мцхета-Мтианети – 21, в Самцхе-Джавахети – 15, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 6.



На данном этапе у нас 5 686 активных случая. В больницах лечатся 2 520 человек, в том числе в Тбилиси – 1 229. в Аджарии - 181, в Имерети – 485. Тяжелых пациентов – 575, в том числе в Тбилиси – 254, в Аджарии – 44, в Имерети – 146. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 160 лиц, в том числе в Тбилиси – 119, в Аджарии – 5, в Имеретии – 16.



В клинических гостиницах находятся 283 человека, в том числе в Тбилиси – 191, в Аджарии – 81, в Имеретии – 11. На дому лечатся 2 883 человека.



В карантинном пространстве 480 человек, в том числе в Тбилиси – 202 и Аджарии – 117.



На данном этапе на самоизоляции находится 14 569 человек, из них в Тбилиси – 9 621, в Аджарии – 746, в Имеретии – 1 528», - сообщил Бердия Сичинава.



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