

MDF провела исследование на самую убедительную конспирологию

02.02.2021 13:39





MDF провела исследование на самую убедительную конспирологию



Фонд развития СМИ (MDF) опубликовал исследование на тему доверия общества к конспирологиям.



Организация по результатам исследования изучила, как дезинформация и конспирация влияют на общественное восприятие и какие анекдотические свидетельства наиболее распространены в обществе. Кроме того, было исследовано отношение общества к пандемии коронавируса и вопросам вакцинации.



В рамках исследования в августе 2020 года было опрошено 79 респондентов в 4 регионах Грузии: Имерети, Квемо Картли, Гурия, Самегрело.



Респонденты ответили на открытые вопросы по следующим темам:



Физическая безопасность – наиболее убедительными для части респондентов 63 (70%) оказались конспирации, связанные со здоровьем, а более конкретно с вирусами и вакцинами.



Респонденты назвали 5 анекдотических доказательств:

○ Вирусы создают в лабораториях;

○ Вакцины опасны для здоровья, и имеют множество побочных эффектов;

○ коронавирус, искусственно созданный вирус/биологическое оружие;

○ коронавируса не существует/преувеличение/обычный грипп;

○ Деятельность лаборатории Лугара сомнительна; она управляется внешними субъектами.



Территориальная безопасность - конспирация, что истекает срок действия Карского договора, в результате чего Грузия потеряет Аджарию, из опрошенных 17 человек (18,9%) сочли это достоверным.



Личная безопасность

○ Опасность ассимиляции - 7 респондентов (7,8%) сочли убедительной информацию о том, что Евросоюз /Запад обязывает нас принимать мигрантов.

○ Опасность утраты идентичности - количество респондентов (3,3%), которые считают, что Запад обязывает нас принять ЛГБТ-сообщество и однополые браки, таких оказалось только три человека.



Социально-экономическая безопасность

○ Советский Союз vs (против) свободы - по мнению некоторых респондентов;

○ В СССР закон был законом, а сегодня, чрезмерная свобода;

○ В СССР страна была в безопасности, не было войн;

○ СССР был более защищен с социально-экономической точки зрения;

○ Российский рынок vs европейский – к европейскому рынку по сравнению с российским относились скептически по двум причинам:

○ Европа и Америка далеко, российский рынок близко и знакомый;

○ Российский рынок более прост.





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