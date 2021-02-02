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MDF провела исследование на самую убедительную конспирологию
02.02.2021 13:39
MDF провела исследование на самую убедительную конспирологию
Фонд развития СМИ (MDF) опубликовал исследование на тему доверия общества к конспирологиям.
Организация по результатам исследования изучила, как дезинформация и конспирация влияют на общественное восприятие и какие анекдотические свидетельства наиболее распространены в обществе. Кроме того, было исследовано отношение общества к пандемии коронавируса и вопросам вакцинации.
В рамках исследования в августе 2020 года было опрошено 79 респондентов в 4 регионах Грузии: Имерети, Квемо Картли, Гурия, Самегрело.
Респонденты ответили на открытые вопросы по следующим темам:
Физическая безопасность – наиболее убедительными для части респондентов 63 (70%) оказались конспирации, связанные со здоровьем, а более конкретно с вирусами и вакцинами.
Респонденты назвали 5 анекдотических доказательств:
○ Вирусы создают в лабораториях;
○ Вакцины опасны для здоровья, и имеют множество побочных эффектов;
○ коронавирус, искусственно созданный вирус/биологическое оружие;
○ коронавируса не существует/преувеличение/обычный грипп;
○ Деятельность лаборатории Лугара сомнительна; она управляется внешними субъектами.
Территориальная безопасность - конспирация, что истекает срок действия Карского договора, в результате чего Грузия потеряет Аджарию, из опрошенных 17 человек (18,9%) сочли это достоверным.
Личная безопасность
○ Опасность ассимиляции - 7 респондентов (7,8%) сочли убедительной информацию о том, что Евросоюз /Запад обязывает нас принимать мигрантов.
○ Опасность утраты идентичности - количество респондентов (3,3%), которые считают, что Запад обязывает нас принять ЛГБТ-сообщество и однополые браки, таких оказалось только три человека.
Социально-экономическая безопасность
○ Советский Союз vs (против) свободы - по мнению некоторых респондентов;
○ В СССР закон был законом, а сегодня, чрезмерная свобода;
○ В СССР страна была в безопасности, не было войн;
○ СССР был более защищен с социально-экономической точки зрения;
○ Российский рынок vs европейский – к европейскому рынку по сравнению с российским относились скептически по двум причинам:
○ Европа и Америка далеко, российский рынок близко и знакомый;
○ Российский рынок более прост.
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