

НПО призывают правительство не допустить возобновления строительства Намахванской ГЭС

02.02.2021 15:11





НПО Зеленая альтернатива, Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ) и Центр обучения и мониторинга прав человека (EMC) призывают турецкий строительный холдинг ENKA, а также правительственные ведомства остановить строительство Намахванской ГЭС в ущелье Риони до тех пор, пока не будут оценены риски и проведены надлежащие исследования связанные с возведением ГЭС. Организации считают, что процесс необходимо вернуть в правовое поле и обеспечить участие в нем общественности.



В документе указаны следующие рекомендации к властям:



• Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии и Агентство технического и строительного надзора не выдает компании «Enka Riniubels» разрешение на проведение строительных работ (включая подготовительные работы) до тех пор, пока в соответствии с требованиями закона проект не будет изучен и оценен на предмет соответствия требованиям закона по защите окружающей среды, на предмет угрозы здоровью и жизни человека, а также закона по охране культурного наследия и материальных ценностей.



• Министерству охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии следует вернуть процесс в правовые рамки и обеспечить участие общественности в процессе принятия решений по проекту: в соответствии со статьей 17 Кодекса о природоохранной оценке опубликовать документы, представленные для выполнения условий; В соответствии со сроками и процедурами, установленными статьей 12 Кодекса о природоохранной оценке, обеспечить выражение мнений и комментариев заинтересованных сторон и организовать общественные слушания на месте проекта.



• Правительство Грузии должно обеспечить защиту и реализацию гарантированного Конституцией права на жизнь в безопасной окружающей среде для здоровья граждан страны и на их участие в процессе принятия решений, касающихся окружающей среды.



НПО считают требования местного населения проживающего в долине Риони справедливыми, а действия ENKA и правительства незаконными.



«Согласно Конституции Грузии, они [местное население] имеют право заботиться об окружающей среде и участвовать в процессе принятия решений, касающихся окружающей среды», — говорится в заявлении.



Что касается действий компании и государства, то организации считают их незаконными по нескольким причинам. В частности, в заявлении говорится, что при принятии экологического решения министерство нарушило процессуальные нормы, установленные национальным и международным законодательством для обеспечения осведомленности и участия общественности.



В то же время, по мнению НПО, «Enka Riniubels» не проводила обязательного исследования, требуемого законом, до начала проекта:



«Эти исследования имели решающее значение для процесса принятия решений, поскольку они были основой для определения степени угрозы окружающей среде, жизни и/или здоровью людей, культурному наследию и материальным ценностям в результате проекта, а также способность смягчить или избежать этой угрозы », — говорится в заявлении.



Организации отмечают, что компания предоставила государству недостаточную и низкокачественную информацию, а Министерство окружающей среды все же утвердило проект на основе этой информации и вынесло экологическое решение, хотя это решение было принято при условии предоставления компании актуальная информация и исследования.



По информации НПО, компания не учла эту деталь и начала строительство без предоставления необходимой документации. Согласно заявлению, Министерство рассматривает предоставляемую компанией ENKA без информирования общественности и «принимает решение о согласовании этих важнейших документов (документов, которые должны были быть рассмотрены с общественность до принятия экологического решения)».



«Следует отметить, что согласно статье 17 Кодекса о природоохранной оценке, министерство обязано опубликовать документы, представленные в соответствие с условиями соглашения, в течение 3 дней с момента их получения; «В соответствии с Орхусской конвенцией [конвенция Европейской Экономической Комиссии ООН] о доступе к экологической информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию на местах, решение о согласовании этих документов должно приниматься министерством на основе адекватной и своевременной информации и при эффективном участии общественности», — указанов заявлении.



Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии почти год назад выдало разрешение на строительство Намахванской ГЭС. С тех пор местные жители протестуют против строительства ГЭС и пытаются предотвратить его различными способами, в том числе периодически проводят митинги и обращаются к властям с просьбой не разрешать строительство ГЭС, но безуспешно.



Чтобы остановить строительство, в октябре 2020 года местные жители установили крест на строительной площадке ГЭС и установили палатки, в которых они оставались в течение 96 дней. В субботу, 30 января, с утра в этом районе была мобилизована полиция, а вечером, несмотря на сопротивление населения, правоохранители убрали палатки местных жителей, а затем демонтировали крест. Один из местных активистов также был задержан.



Незадолго до установки палаток министр экономики Натия Туранва прокомментировала события, происходящие вокруг Намахванской ГЭС. По ее словам, Намахванская ГЭС — важный проект, и он всегда имел государственную поддержку, тем не менее, государство предъявляет к инвестору жесткие требования. «Мы однозначно будем поддерживать этот проект», — сказала министр экономики.

1 февраля активисты провели митинг перед зданием государственной канцелярии и подписали петицию против строительссва Намахванской ГЭС.



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