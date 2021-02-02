

Грузинский таможенный пункт «Казбеги» на границе с Россией работает круглосуточно

02.02.2021 22:01





Таможенно-пропускной пункт «Казбеги» работает в круглосуточном режиме и пропускает более тысячи грузовых машин за сутки, сообщает Служба доходов Минфина Грузии.



После прохождения соответствующих процедур таможенного контроля со стороны Российской Федерации, грузинская сторона беспрепятственно пропускает пассажиров и осуществляющих международные перевозки грузовых автомобилей.



На данный момент после очистки трассы от снега на отрезке Гудаури – Коби автомагистрали Мцхета – Степанцминда – Ларс движение автотранспорта свободно.



Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП «Казбеги»-«Верхний Ларс» – единственный функционирующий на сегодняшний день пункт пропуска на сухопутной границе Грузии и России.



С марта 2020 года сухопутные границы Грузии закрыты для иностранцев из-за пандемии коронавируса. Пересечь границу могут только граждане Грузии, а также иностранцы, которые являются грузоперевозчиками.



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