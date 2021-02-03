

Суд приговорил Алексея Навального к 3.5 годам колонии общего режима

03.02.2021 10:31





Симоновский суд Москвы удовлетворил требование ФСИН и заменил оппозиционеру Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный, сообщает Русская служба ВВС.



Суд счел, что Навальный систематически нарушал правила условного осуждения. В связи с этим условный срок в 3,5 года решено заменить на реальный - при этом Навальному зачтут то время, которое он провел под домашним арестом во время первоначального рассмотрения дела - это примерно 10 месяцев (с конца февраля по конец декабря 2014 года). Таким образом, всего Навальный в соответствии с решением должен провести в колонии общего режима два года и восемь месяцев. Защита оппозиционера считает решение суда нелегитимным.



11 января Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) обратилась в Симоновский суд с представлением о замене Навальному условного срока на реальный, заявив, что политик уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции.



В 2014 году Алексей Навальный и его брат Олег были признаны виновными в мошенничестве и отмывании денег по делу "Ив Роше". Олега Навального приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима, Алексея - к трем с половиной годам условно. Его испытательный срок истек 30 декабря 2020 года.



Европейский суд по правам человека в 2017 году единогласно признал, что в ходе рассмотрения дело были нарушены статьи 6 (право на справедливое судебное разбирательство) и 7 (наказание исключительно на основании закона) Европейской конвенции.



Российские власти выплатили братьям компенсации, которые им присудил ЕСПЧ. Кроме того, президиум Верховного суда России заново рассмотрел это дело - однако приговор так и не был отменен.



17 января Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево сразу по возвращении из Берлина. Его доставили в химкинское отделение полиции и уже на следующий день там же, в участке, состоялось заседание суда, который продлил срок его задержания на 30 суток и отправил в СИЗО "Матросская тишина".



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