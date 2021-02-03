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В субботу рестораны в Грузии нарушат ограничения и откроются самовольно
03.02.2021 10:32
В субботу рестораны откроются самовольно, - об этом «IPN» сообщил основатель Ассоциации рестораторов Шота Бурджанадзе.
По его словам, данное решение было принято сегодня, а дополнительные детали по этому поводу станут известны завтра.
Для справки, согласно плану поэтапной отмены ограничений Межведомственного координационного совета, рестораны и объекты питания по всей стране, в том числе в гостиницах, продолжают работать только посредством сервиса доставки. Исключением является Аджария, где с 1 февраля разрешен прием гостей на открытых площадях объектов питания. Сектор требует открытия, и в знак протеста 30 января до 200 ресторанов в течение 24 часов отказались предоставлять и сервис доставки. Кроме того, 30 января представители ресторанов присоединились к акции у канцелярии правительства.
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