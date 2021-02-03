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В Грузии выявлено 688 новых случаев коронавируса
03.02.2021 11:12
В Грузии выявлено 688 новых случаев коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge.
За последние 24 часа в стране выздоровели 788 человек. 13 пациентов умерли от коронавируса за последние сутки.
За последние 24 часа в стране было проведено 15 792 теста, в том числе 9 579 с экспресс-тестом на антигены и 6213 с ПЦР-тестом.
Показатель положительности: ежедневный — 4,36%, за последние 14 дней — 4,67%, за последние семь дней — 3,87%.
Всего в Грузии выявлено 259 897 случаев заражения коронавирусом, из которых 251 077 человек выздоровели и 3221 человек умер.
487 человек находятся в режиме карантина, 2384 человека находятся под наблюдением в стационаре, 292 человека — в ковид-гостинице.
2 февраля в Грузии было выявлено 858 новых случаев коронавируса, 580 пациентов выздоровели.
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