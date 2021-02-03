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В Грузии за последние 24 часа от коронавируса умерли 13 пациентов


03.02.2021   11:14


В Грузии за последние 24 часа от коронавируса умерли 13 пациентов. Об этом на брифинге в администрации правительства заявил заместитель начальника главы оперативного штаба Межведомственного координационного совета Бердия Сичинава.

Общее количество скончавшихся от коронавируса в Грузии — 3221 человек.

«К сожалению, за последние 24 часа у нас есть 13 новых случаев смерти от коронавируса. С момента распространения пандемии от вируса умер в общей сложности 3221 человек», — заявил Бердия Сичинава.

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