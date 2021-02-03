

В связи с реабилитационными работами парк Ваке временно закрывается

03.02.2021 12:19





В связи с полномасштабными реабилитационными работами в парке Ваке, парк Ваке с этой недели будет полностью закрыт, — об этом мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил на заседании правительства столицы.



Как он отметил, в процессе восстановления парк Ваке сохранит все элементы, характерные для статуса памятника культурного наследия.



По его словам, перед планированием восстановления парка Ваке мэрия Тбилиси привлекла к процессу местное население и учла их предложения.



«Исходя из работ, хочу проинформировать население о том, что нам придется полностью закрыть парк через несколько дней, потому что начинаются масштабные работы. На этапе планирования у нас была активна активная коммуникация с населением, его вовлеченность была достаточно высокой, и у них было много интересных идей, которые были учтены в этом проекте. Работы полностью должны быть завершены до конца года. Уверен, что после реабилитации в городе появится еще одно хорошее место для отдыха», — заявил мэр столицы.













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