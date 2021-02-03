

В Кобулетском районе Аджарии зафиксирован случай бешенства

03.02.2021 12:30





В селе Джиханджури Кобулетского района в Аджарии зафиксирован случай бешенства, сообщает Аджарское телевидение.



От укуса зараженного животного погибло три коровы. Часть жителей предполагают, что заболевание распространилось от укуса зараженного шакала.



«Новости-Грузия» пишет, что территория, где подтвержден случай бешенства – между улицей Руставели и Амирана Шаинидзе, объявлена небезопасной зоной, там введен карантин.



Национальное агентство продовольствия уже начало массовую вакцинацию против бешенства. Проведена вакцинация от бешенства домашнего скота, собак и кошек. Параллельно проводится поэтапная вакцинация жителей села.



По информации главного инспектора Аджарского регионального отделения Национального агентства продовольствия Нато Кардава, с декабря 2020 года по сей день в селе было зафиксировано три очага инфицирования бешенством. Во всех трех случаях источником заражения стал инфицированный шакал.



«До этого времени первоисточник инфицирования не найден. С целью превенции началась вакцинация в прилегающих селах – Легва, Какута и Цецхлаури», – сообщила инспектор.



Согласно закону, инфицированных бешенством животных необходимо немедленно изолировать и ликвидировать. Вакцинация и дезинфекционные работы должны быть проведены в радиусе трех километров вокруг места, где был зафиксирован случай бешенства.



До снятия карантина запрещается выводить на улицу собак и кошек, запрещается охота, недопустимо устраивать рынки и продажу мяса и молочных продуктов. Ограничения в небезопасных зонах будут сняты через 60 дней после фиксирования последнего случая заражения.



Ежегодно в Грузии прививаются от бешенства от 35 до 49 тысяч человек.



Бешенство — смертельное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства. Передаётся со слюной при укусе больным животным.



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