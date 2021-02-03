

Гамкрелидзе: Общественный транспорт начнет работать в трех городах

03.02.2021 12:55





«Сегодня, если в стране снять сразу все ограничения, через месяц мы вернемся примерно к тому уровню, который был в октябре-ноябре-декабре», - сказал руководитель Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.



По его словам, рестораны и все другие предприятия будут открываться поэтапно. В то же время, Гамкрелидзе отметил, что уже достигнута договоренность об открытии общественного транспорта в Тбилиси, Кутаиси и Рустави.



«Мы не хотим пройти через очень тяжелую волну, через которую мы прошли снова, поэтому не будь осторожен, у грузин хорошее выражение лица, мы должны быть осторожны! Все выступают за то, чтобы ограничения не были или должны быть очень маленькими, но их следует снимать постепенно, путем наблюдения и мониторинга эпидемической ситуации, поэтому все ограничения должны быть сняты на основе мониторинга.



Ограничения следует ослаблять постепенно, с наблюдением и мониторингом эпидемиологической ситуации, поэтому все ограничения следует снимать на основе мониторинга. На Координационном совете было много дискуссий по этому поводу, в каких местах риск больше. В любом случае, рестораны и другие предприятия откроются, но все будет происходить в определенном порядке. Как известно, сегодня одним из важнейших приоритетов является общественный транспорт. Если мы сохраним существующую ситуацию, можно будет дать возможность работать общественному транспорту в Тбилиси, Кутаиси, Рустави, тогда мы перейдем к снятию других ограничений», - сказал Амиран Гамкрелидзе.



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