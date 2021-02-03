

Гамкрелидзе: Эпидемиологическое положение в стране постепенно стабилизируется

03.02.2021 14:00





Как заявил глава Национального центра по контролю за заболеваниями и общественного здоровья (NCDC) Амиран Гамкрелидзе эпидемиологическое положение в стране постепенно стабилизируется, о чем свидетельствует статистика. Главный эпидемиолог привел следующие данные:



В январе-феврале положительный показатель COVID-19 в стране составлял 7,3%, тогда как в конце ноября показатель колебался в пределах 25-30%.



По сегодняшним данным, положительный показатель в стране составил 4,3%:



В Аджарии — 1%;

В Тбилиси — 5%;

В Имерети — 6%;

В Квемо Картли — 3%.



Что касается данных за последние 14 дней, то положительный показатель по стране составил 4,6%:



В Аджарии — 2%;

В Тбилиси — 4%;

В Имерети — 6%;

Квемо Картли — 4%.



Гамкрелидзе также подвел итоги прошедшей недели и отметил, что показатель позитивности за последние 7 дней по стране составил 3,87%:



В Аджарии — 1%;

В Тбилиси — 4%;

В Имерети — 4%;

В Квемо Картли — 4%.



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