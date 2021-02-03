

Фильм Деи Кулумбегашвили «Начало» стал победителем Международного кинофестиваля в Триесте

03.02.2021 15:45





Дебютный полнометражный фильм Деи Кулумбегашвили «Начало» стал победителем Международного кинофестиваля в Триесте. Картина стала обладателем награды за лучший фильм. Церемония награждения проходила в онлайн-режиме, которую провели художественные руководители кинофестиваля в Триесте — Николетта Ромео и Фабрицио Грозоли.



Главную награду фестиваля за лучший фильм вручил член жюри Паоло Бертолини, после чего Дея Кулумбегашвили присоединилась к церемонии награждения из Тбилиси в формате видеоконференции.



Фильм «Начало» — дебютная полнометражная работа Деи Кулумбегашвили. Фильм был отобран в официальную селекцию Каннского международного кинофестиваля в 2020 году. Из-за пандемии коронавируса, кинофестиваль проходил не в традиционной форме, хотя фильм «Начало» позже был показан в Каннах в рамках специального выпуска фестиваля.



Североамериканская премьера фильма «Начало» состоялась на Международном кинофестивале в Торонто, где фильм был удостоен награды Международной ассоциации кинокритиков (FIPRESCI). Мировая премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне.



Фильм «Начало» снимали в Лагодехском муниципалитете — в Лагодехи и близлежащих селах. Фильм создан при поддержке Национального киноцентра и является грузино-французским кинопродуктом. Международный кинофестиваль в Триесте проводится с 1989 года и является ведущим итальянским фестивалем в Центральной и Восточной Европе.



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