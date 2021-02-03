

6 февраля в Тбилиси пройдет «Марш неповиновения»

03.02.2021 16:01





6 февраля в Тбилиси у здания парламента Грузии пройдет «Марш неповиновения».



Таким образом активисты намерены выразить солидарность с владельцами ресторанного бизнеса, объявившими о неповиновении введенным ограничениям. Марш будет проведен во время комендантского часа.



По заявлению движения «Сирцхвилия» (в переводе с груз. — Стыдно), когда правительство использует кризис в своих интересах, не имея при этом плана выхода из этого самого кризиса, «настает время неповиновения».



«В субботу 6 февраля до 200 ресторанов откроются и больше не станут подчиняться необоснованным ограничениям правительства. С утра мы можем посетить бары и рестораны, воспользоваться их услугами и подбодрить их владельцев. Нелегко принять такое решение, наша поддержка для них важна.



Во время так называемого комендантского часа планируем разноцветный, веселый и яркий марш, в котором могут принять участие все желающие. Собираемся в 20:00 часов у парламента», — сообщили организаторы акции.



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