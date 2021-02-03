

Минздрав Грузии прокомментировал обстановку с учебо

03.02.2021 16:41





С 1 февраля в пяти городах Грузии возобновилась очная учеба в классах, и с тех пор Минздравом пока не зафиксировано ни одного случая закрытия школ из-за выявления случаев коронавируса, заявила замглавы ведомства Тамар Габуния.



"Случаев закрытия школ не было. Все школы успешно начали и продолжают функционировать. Было небольшое количество учеников, которые приняли решение продолжить учебу в дистанционном режиме", – отметила Габуния.



При этом, по словам Габуния, в Телави у двух учеников выявили коронавирус. Классы, в которых учились дети, перешли на двухнедельную самоизоляцию и продолжат учебу в онлайн-режиме. Необходимости закрытия школ нет, уверяют в Минздраве.



С 1 февраля ученики школ Батуми, Поти, Зугдиди, Гори и Телави вернулись в школы. Что касается школ Тбилиси, Рустави и Кутаиси, то, предположительно, учебный процесс возобновится 1 марта.



В том случае, если эпидситуация в стране будет стабильной и показатель положительных случаев опустится ниже 4%, сейчас он составляет 4,3%, межведомственный координационный совет рассмотрит возможность возобновления занятий в феврале и в других школах.



В ведомстве отмечают, что тест на наличие коронавируса обязательно должны будут пройти не менее 20% работников, как учителей, так и сотрудников администрации. Статистику инфицированных будет вести Минздрав Грузии.



В данное время ученикам измеряют температуру при входе в школу. В том случае, если у кого-либо из них фиксируется повышенная температура, на этот случай разработан дополнительный протокол. Кроме того, после возобновления учебного процесса родители учащихся смогут сами решать, оставлять или нет детей на дистанционном обучении.



Самый низкий показатель положительных случаев на коронавирус зафиксирован в Аджарии – 1%. Там дети уже вернулись в классы. В Тбилиси данный показатель составляет – 5%, в Имерети – 6%, Квемо Картли – 3%.





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