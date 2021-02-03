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Впервые в истории автоспорта в Грузии пройдет FIA RALLY STAR
03.02.2021 17:01
Международная автомобильная федерация впервые в своей истории начинает четырехлетний масштабный проект Fia Rally Stars, к которому присоединится Федерация автоспорта Грузии. Цель проекта — выявить в мире потенциальных, талантливых молодых любителей дисциплины «Ралли» и сделать из них суперзвезд. Грузия станет первой страной, из 140 членов Международной автомобильной федерации, которая откроет грандиозный проект Fia Rally Stars.
Первый отборочный тур начнется 14 февраля в 10:00 на автостоянке стадиона «Динамо Арена» в Тбилиси. Количество участников ограничено.
Три квалификационных этапа (Тбилиси, Телави, Кутаиси) и один финальный (Тбилиси) этап будут проходить при организации Федерации автоспорта Грузии в течение двух месяцев. На каждом этапе будут выявлены 20 лучших юношей и 10 девушек. 14 марта в Тбилиси будут определены победители финального этапа Грузии, которые отправятся на континентальный финал.
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