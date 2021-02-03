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97-летний ветеран войны Артем Копалиани принял участие в фильме, снятом ISHR-IGFM
03.02.2021 17:25
Международное общество прав человека (ISHR-IGFM, International Society for Human Rights -Internationale Gesellschaft für Menschenrechte, создано в 1972 году, штаб-квартира в Франкфурт-на-Майне) при содействии МИД Германии сняло документальный фильм «Расскажи о войне», посвященный 75-летию завершения Второй Мировой войны. В создании фильма участвовали Национальные секции ISHR-IGFM Германии, Грузии, Беларуси, Молдовы, Украины, России, Армении и Азербайджане. «Этот фильм стал поистине уникальным проектом, в нем приняли участие ветеран войны, которым уже около 100 лет»,- рассказал руководитель Грузинской национальной секции , профессор политических наук Автандил Давитая. Ветераны войны из 7 стран (бывших республик СССР ), многое пережившие в период своей молодости на фронтах войны, призывают зрителей делать все для предотвращения войн, для того, чтобы не воевать, для того, чтобы все проблемы решать мирным путем.
А .Давитая сообщил, что съемки фильма и монтаж осуществлялся во второй половине 2020 года в 7 республиках бывшего СССР в сложных условиях-в период пандемии и в период войны между Азербайджаном и Арменией. «Работа над фильмом завершилась в ноябре прошлого года, фильм дублирован на трех языках»,- отметил Давитая.
Немецкая версия фильма: https://www.youtube.com/watch?v=eSjw-6krP4c
Английская версия фильма: https://www.youtube.com/watch?v=9O631dfCe5k
Русская версия фильма: https://www.youtube.com/watch?v=NQrQkI_GBGU
Грузию в этом фильме представляет ветеран Второй Мировой войны, проживающий в Тбилиси уроженец Сухуми 97-летний Артем Копалиани. «Никогда не думал, что после Второй Мировой войны мне придется пережить еще одну войну- войну 1992-1993 годов , произошла оккупация Абхазского региона Грузии, я потерял свой дом в родном Сухуми, я стал вынужденно перемещенным лицом, но я верю в мирное возвращение Абхазии и в мирное объединение Грузии»,- говорит А.Копалиани.
Всех впечатляет жизненный путь и работоспособность Артема,который несмотря на свой возраст, своими руками создал в Тбилиси(район Поничала) садик, который он оставляет молодым. Копалиани обращается к молодым с просьбой «верить в Бога, никогда не воевать, уважать и любить друг друга, помогать друг другу во имя создания лучшего будущего»
А .Давитая сообщил, что в последние два месяца показы фильма прошли в 8 странах(Германии, Грузии, Армении, Азербайджане, Беларуси, Молдове, Украине и России), состоялись публичные обсуждения картины, фильм посмотрели десятки тысяч жителей разных стран. Давитая отметил , что «значимым событием стала и специальная конференция об этом фильме, проведенная «Лигой историков» в действующем в Тбилиси Сухумском государственном университете».
Цель фильма-привлечение молодежи к обсуждению темы войны, открытый разговор о том, какую трагедию приносят войны, как предотвратить войны, осознание того, что без изучения истории и ее осмысления невозможно создание мирного и успешного будущего.
Тенгиз Пачкория, специально для Грузия Online
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