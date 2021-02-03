

97-летний ветеран войны Артем Копалиани принял участие в фильме, снятом ISHR-IGFM

03.02.2021 17:25









А .Давитая сообщил, что съемки фильма и монтаж осуществлялся во второй половине 2020 года в 7 республиках бывшего СССР в сложных условиях-в период пандемии и в период войны между Азербайджаном и Арменией. «Работа над фильмом завершилась в ноябре прошлого года, фильм дублирован на трех языках»,- отметил Давитая.



Немецкая версия фильма:

Английская версия фильма:

Русская версия фильма:



Грузию в этом фильме представляет ветеран Второй Мировой войны, проживающий в Тбилиси уроженец Сухуми 97-летний Артем Копалиани. «Никогда не думал, что после Второй Мировой войны мне придется пережить еще одну войну- войну 1992-1993 годов , произошла оккупация Абхазского региона Грузии, я потерял свой дом в родном Сухуми, я стал вынужденно перемещенным лицом, но я верю в мирное возвращение Абхазии и в мирное объединение Грузии»,- говорит А.Копалиани.



Всех впечатляет жизненный путь и работоспособность Артема,который несмотря на свой возраст, своими руками создал в Тбилиси(район Поничала) садик, который он оставляет молодым. Копалиани обращается к молодым с просьбой «верить в Бога, никогда не воевать, уважать и любить друг друга, помогать друг другу во имя создания лучшего будущего»



А .Давитая сообщил, что в последние два месяца показы фильма прошли в 8 странах(Германии, Грузии, Армении, Азербайджане, Беларуси, Молдове, Украине и России), состоялись публичные обсуждения картины, фильм посмотрели десятки тысяч жителей разных стран. Давитая отметил , что «значимым событием стала и специальная конференция об этом фильме, проведенная «Лигой историков» в действующем в Тбилиси Сухумском государственном университете».



Цель фильма-привлечение молодежи к обсуждению темы войны, открытый разговор о том, какую трагедию приносят войны, как предотвратить войны, осознание того, что без изучения истории и ее осмысления невозможно создание мирного и успешного будущего.



Тенгиз Пачкория, специально для Международное общество прав человека (ISHR-IGFM, International Society for Human Rights -Internationale Gesellschaft für Menschenrechte, создано в 1972 году, штаб-квартира в Франкфурт-на-Майне) при содействии МИД Германии сняло документальный фильм «Расскажи о войне», посвященный 75-летию завершения Второй Мировой войны. В создании фильма участвовали Национальные секции ISHR-IGFM Германии, Грузии, Беларуси, Молдовы, Украины, России, Армении и Азербайджане. «Этот фильм стал поистине уникальным проектом, в нем приняли участие ветеран войны, которым уже около 100 лет»,- рассказал руководитель Грузинской национальной секции , профессор политических наук Автандил Давитая. Ветераны войны из 7 стран (бывших республик СССР ), многое пережившие в период своей молодости на фронтах войны, призывают зрителей делать все для предотвращения войн, для того, чтобы не воевать, для того, чтобы все проблемы решать мирным путем.А .Давитая сообщил, что съемки фильма и монтаж осуществлялся во второй половине 2020 года в 7 республиках бывшего СССР в сложных условиях-в период пандемии и в период войны между Азербайджаном и Арменией. «Работа над фильмом завершилась в ноябре прошлого года, фильм дублирован на трех языках»,- отметил Давитая.Немецкая версия фильма: https://www.youtube.com/watch?v=eSjw-6krP4c Английская версия фильма: https://www.youtube.com/watch?v=9O631dfCe5k Русская версия фильма: https://www.youtube.com/watch?v=NQrQkI_GBGU Грузию в этом фильме представляет ветеран Второй Мировой войны, проживающий в Тбилиси уроженец Сухуми 97-летний Артем Копалиани. «Никогда не думал, что после Второй Мировой войны мне придется пережить еще одну войну- войну 1992-1993 годов , произошла оккупация Абхазского региона Грузии, я потерял свой дом в родном Сухуми, я стал вынужденно перемещенным лицом, но я верю в мирное возвращение Абхазии и в мирное объединение Грузии»,- говорит А.Копалиани.Всех впечатляет жизненный путь и работоспособность Артема,который несмотря на свой возраст, своими руками создал в Тбилиси(район Поничала) садик, который он оставляет молодым. Копалиани обращается к молодым с просьбой «верить в Бога, никогда не воевать, уважать и любить друг друга, помогать друг другу во имя создания лучшего будущего»А .Давитая сообщил, что в последние два месяца показы фильма прошли в 8 странах(Германии, Грузии, Армении, Азербайджане, Беларуси, Молдове, Украине и России), состоялись публичные обсуждения картины, фильм посмотрели десятки тысяч жителей разных стран. Давитая отметил , что «значимым событием стала и специальная конференция об этом фильме, проведенная «Лигой историков» в действующем в Тбилиси Сухумском государственном университете».Цель фильма-привлечение молодежи к обсуждению темы войны, открытый разговор о том, какую трагедию приносят войны, как предотвратить войны, осознание того, что без изучения истории и ее осмысления невозможно создание мирного и успешного будущего.Тенгиз Пачкория, специально для Грузия Online



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