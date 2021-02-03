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Среди населения Грузии наблюдается процесс демографического старения – Грузстат
03.02.2021 18:52
Среди населения Грузии наблюдается процесс демографического старения – об этом говорится в изданной Грузстатом статистической публикации «Женщина и мужчина в Грузии».
В публикации отмечено, что в начале 1990-х годов, с начала восстановления независимости, население Грузии претерпело значительные изменения. В результате широкомасштабных миграционных процессов численность населения значительно сократилась. За этим последовало резкое снижение смертности и рождаемости.
«В настоящее время, среди населения Грузии наблюдается процесс демографического старения: в период с 2000 по 2020 год, доля женщин в возрасте 65 лет и старше от общего числа женщин выросла (увеличилась) примерно на 22%; в то время как у мужчин этот же показатель вырос примерно на 14%», - отмечено в публикации.
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