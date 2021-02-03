

Эпидемиологи заявили о высоком риске распространения коронавируса в ресторанах

03.02.2021 22:28





Риск распространения коронавирусной инфекции в ресторанах оценен, и он довольно высокий, заявила сегодня на брифинге заместитель главы Минздрава Тамара Габуния.



Чиновница прокомментировала намерение около 200 ресторанов в Гузии 6 февраля нарушить установленный правительством запрет и начать прием посетителей. Рестораторы заявляют, что приняли такое решение после того, как не удалось добиться встречи с представителями власти, а их призывы об открытии не были услышаны.



«Риск в ресторанах оценен глобально и есть доказательство, что он довольно высокий, поскольку в ресторане человек не может использовать маску — главное средство защиты», — заявила Габуния. По ее словам, «когда известен уровень риска, эксперименты неуместны».



Чиновница отметила, что нет смысла открывать рестораны, если завтра их все равно придется закрыть, к тому же все это связано с жизнью людей.



«Каждый один из ста случаев заражения – это летальный исход, поэтому разрешение такого типа абсолютно недопустимо», — заявила Габуния.



Также она сообщила, что в Тбилиси в первую очередь заработает общественный транспорт, а затем уже школы.



Вопрос протеста рестораторов на брифинге прокомментировал и глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе. По его словам, в том случае, если все ограничения будут отменены одновременно, через месяц страна вернется к тому показателю, который был в октябре, ноябре и декабре, когда в день выявляли по 4-5 тысяч новых случаев коронавируса, а в клиниках не было мест.



Снятие ограничений должно происходить на основе мониторинга эпидположения, уверен Гамкрелидзе.



«Мы не хотим, чтобы повторилась та тяжелая волна, которую мы недавно перенесли… Все согласны с тем, что ограничений не должно быть или они должны быть минимальными, но отмена ограничений должна произойти постепенно», — заявил Гамкрелидзе.



В том случае, если удастся сохранить эпидситуацию, которая есть сейчас, общественный транспорт в ближайшее время восстановит работу в Тбилиси, Кутаиси и Рустави.



Гамкрелидзе также подтвердил, что пока не планируется открытие горных курортов.



Напомним, что 30 января рестораторы провели акцию протеста у здания правительства Грузии. Они требовали отмены ограничений и предоставления к 1 февраля плана открытия, в противном случае анонсировали неповиновение введенным правилам и ограничениям.



С 1 февраля в Тбилиси вопреки обещаниям правительства заработали только торговые центры и магазины. Все остальные ограничения, в том числе запрет на транспорт, работу вещевых рынков, ресторанов, фитнес-клубов, спортивных секций, центров развлечений будут сохранены до 1 марта или пока уровень заражения не снизится до 4%.



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