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С 8 февраля в Грузии заработает общественный транспорт
04.02.2021 11:23
С 8 февраля в Тбилиси, Рустави и Кутаиси откроется общественный транспорт. Об этом решении на заседании правительства объявил премьер-министр Грузии.
«С 8 февраля в масштабе всей Грузии начнет работать муниципальный транспорт, это значит, что транспорт будет действовать и в Тбилиси, Рустави и Кутаиси. Речь идет о метро, автобусах и маршрутках», - сообщил Гахария.
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