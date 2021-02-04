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С 8 февраля в Грузии заработает общественный транспорт


04.02.2021   11:23


С 8 февраля в Тбилиси, Рустави и Кутаиси откроется общественный транспорт. Об этом решении на заседании правительства объявил премьер-министр Грузии.

«С 8 февраля в масштабе всей Грузии начнет работать муниципальный транспорт, это значит, что транспорт будет действовать и в Тбилиси, Рустави и Кутаиси. Речь идет о метро, ​​автобусах и маршрутках», - сообщил Гахария.

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