

В Грузии выявлено 583 новых случая инфицирования коронавирусом

04.02.2021 11:24





За последние 24 часа в Грузии выявлено 583 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил заместитель руководителя операционного штаба при межведомственном координационном совете Бердия Сичинава на брифинге, проведенном в администрации правительства.



Он рассказал о связанной с коронавирусом новейшей статистике на 4 февраля, которая опубликована на Stopcov.ge.



«В рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 16 605 тестов, отсюда 9 917 на антигены и 6 688 PCR.



В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 583 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 260 480.



Что касается показателя положительности, то по состоянию на 3 февраля дневная он составляет 3,51%, за последние 14 дней - 4,41%, а за 7 дней - 3,79%.



За последние сутки выздоровел 671 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 251 748.



К сожалению, за последние 24 часа у нас 19 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стал 3 240 человек.



Из выявленных за сутки 583 новых случаев коронавируса 243 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 34, в Имеретии – 98, в Квемо Картли – 46, в Шида Картли – 31, в Гурии – 10, в Самегрело и Земо Сванетии – 58, в Кахетии – 48, в Мцхета-Мтианети – 2, в Самцхе-Джавахети – 9, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 4.



На данном этапе у нас 5 466 активных случаев. В больницах лечатся 2 341 человек, в том числе в Тбилиси – 1 109. в Аджарии - 184, в Имерети – 463. Тяжелых пациентов – 529, в том числе в Тбилиси – 231, в Аджарии – 45, в Имерети – 133. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 153 лица, в том числе в Тбилиси – 107, в Аджарии – 6, в Имеретии – 14.



В клинических гостиницах находятся 277 человек, в том числе в Тбилиси – 185, в Аджарии – 81, в Имеретии – 11. На дому лечатся 2 848 человек.



В карантинном пространстве 430 человек, в том числе в Тбилиси – 200 и Аджарии – 126.



На данном этапе на самоизоляции находится 14 963 человек, из них в Тбилиси – 9 132, в Аджарии – 759, в Имеретии – 1 541», - сообщил Бердия Сичинава.



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