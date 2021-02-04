|
|
|
В Грузии от коронавируса умерли еще 19 человек
04.02.2021 11:26
В Грузии от коронавируса скончались еще 19 человек. «К сожалению, за последние 24 часа зафиксировано 19 новых случаев смерти от коронавируса.
С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 3 240 человек». Об этом говорится в информации, которую распространяет администрация правительства Грузии.
В Грузии выявлено 583 новых случая инфицирования коронавирусом, в стране за последние 24 часа проведен 16 605 тестов.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна