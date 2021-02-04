

В Грузии от коронавируса умерли еще 19 человек

04.02.2021 11:26





В Грузии от коронавируса скончались еще 19 человек. «К сожалению, за последние 24 часа зафиксировано 19 новых случаев смерти от коронавируса.



С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 3 240 человек». Об этом говорится в информации, которую распространяет администрация правительства Грузии.



В Грузии выявлено 583 новых случая инфицирования коронавирусом, в стране за последние 24 часа проведен 16 605 тестов.



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