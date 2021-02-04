

Объекты питания по выходным дням смогут работать через сервис доставки

04.02.2021 13:01





Объекты питания по выходным смогут работать, осуществляя сервис доставки. Об этом заявила вице-спикер, министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Майя Цкитишвили по завершению заседания правительства.



«С 15 февраля не только в Аджарии, но и во всей в Грузии, во всех городах будет возможна работа объектов питания на открытых пространствах.



Здесь тоже напомним, что в выходные дни объекты питания продолжат работать только осуществляя «деливери», сервис доставки», - сообщила Майя Цкитишвили.



Напомним, согласно решению правительства, с 15 февраля объекты питания и рестораны возобновят функционирование на открытом пространстве, однако ограничения, введенные из-за коронавируса, сохранятся в выходные дни.



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