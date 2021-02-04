

Грузинские правозащитники заявили о фактах взыскания пособий по безработице за долги

04.02.2021 14:55





Грузинские правозащитники сообщили о случаях списания пособий по безработице в размере 200 лари в счет уплаты долгов. Информацию распространяет неправительственная организация «Центр прав человека» (HRC).



По данным НПО, с такой проблемой столкнулись граждане, оставшиеся без работы после введения новых ковид-ограничений в конце ноября 2020 года. В рамках антикризисного плана правительства, им полагается помощь в размере 1,2 тысячи лари – выплаты по 200 лари в течение шести месяцев.



«Согласно объяснениям этих граждан и имеющимся банковским документам, подтверждается, что государственная компенсация была зачислена на их банковские счета, однако конкретные банки вычли полученные суммы в счет долга, выданного на имя бенефициара», — говорится в заявлении HRC.



Правозащитники призывают власти Грузии незамедлительно отреагировать на ситуацию, указывая на ряд расхождений с законодательной базой. HRC утверждает, что выплаты в рамках целевой государственной программ помощи не должны попадать под аресты или взыскания, что указано как в постановлении правительства от 4 мая 2020 года, так и в Налоговом кодексе Грузии.



«Исходя из этого, совершенно непонятно, почему банки целенаправленно списывают государственные компенсации в счет долгов», — отмечают в HRC.



НПО напоминает, что целью антикризисного плана правительства Грузии является помощь пострадавшему от пандемии населению, и облегчение их финансовых проблем, а не покрытие их кредитов. Одновременно в HRC считают, что в условиях нынешнего кризиса все организации, в том числе юридические лица частного права, должны проявлять социальную ответственность.



«Правительству Грузии следует принять все необходимые меры, чтобы подобные факты не повторялись и каждый случай был взят под контроль. Конкретные банковские учреждения должны немедленно вернуть списанные средства пострадавшим», — говорится в заявлении.



По состоянию на 15 января 2021 года, заявки на получение компенсаций в размере 200 лари подали более 45 тысяч граждан. Прием обращений продолжается.



В государственном бюджете 2021 года на этот компенсационный пакет предусмотрено 150 миллионов лари (почти 45,5 миллиона долларов). Предположительное число бенефициаров – 125 тысяч человек.



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