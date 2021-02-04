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В Грузии решили не отменять «Марш неповиновения»
04.02.2021 15:19
Движение «Сирцхвилиа» (перевод с груз. «Стыдно») решило не отменять «Марш неповиновения». Как и планировалось, он пройдет перед зданием парламента 6 февраля в 20:00 часов, несмотря на заявление правительства о снятии части ограничений.
Активисты говорят, что общественный протест принес результаты, хотя различные секторы бизнеса все еще закрыты, комендантский час остается в силе и план управления кризисом отсутствует:
«Общественный протест дал свои плоды! Перед объявлением протестов правительство категорически отказалось отменить ограничения. В результате совместного протеста гражданских групп и бизнеса, движение общественного транспорта и работа школ возобновятся с 8 февраля. С 15 февраля частично заработают объекты питания.
Различные отрасли бизнеса по-прежнему находятся в тупике. Комендантский час остается в силе, плана управления кризисом пока нет. Поэтому общественный протест продолжается! Просим отменить комендантский час! Требуем отмены необоснованных постановлений и плана антикризисного управления! Соберемся 6 февраля в 20:00 перед зданием парламента», — призывают организаторы митинга.
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