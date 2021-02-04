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Новый очаг коронавируса выявили в школе-пансионате в Батуми
04.02.2021 15:21
Коронавирус подтвержден у 25 воспитанников и семи сотрудников школы-пансионата «Периа» имени апостола Матфия в Батуми. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Аджарской АР.
Несколько случаев коронавируса в пансионате выявили по итогам планового тестирования. После абсолютно все воспитанники и сотрудники учреждения прошли тестирование методом ПЦР. Положительными оказались 32 теста.
В настоящее время 30 заболевших остаются под наблюдением врачей в ковид-гостиницах. Один человек переведен в больницу, еще один лечится на дому.
Как отмечается, состояние всех инфицированных удовлетворительное.
«Периа» — воспитательное учреждение, находящееся в ведении Батумской и Лазской епархии Грузинской православной церкви (ГПЦ). Здесь проживают и обучаются до 115 детей.
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