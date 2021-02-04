

Новый очаг коронавируса выявили в школе-пансионате в Батуми

04.02.2021 15:21





Коронавирус подтвержден у 25 воспитанников и семи сотрудников школы-пансионата «Периа» имени апостола Матфия в Батуми. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Аджарской АР.



Несколько случаев коронавируса в пансионате выявили по итогам планового тестирования. После абсолютно все воспитанники и сотрудники учреждения прошли тестирование методом ПЦР. Положительными оказались 32 теста.



В настоящее время 30 заболевших остаются под наблюдением врачей в ковид-гостиницах. Один человек переведен в больницу, еще один лечится на дому.



Как отмечается, состояние всех инфицированных удовлетворительное.



«Периа» — воспитательное учреждение, находящееся в ведении Батумской и Лазской епархии Грузинской православной церкви (ГПЦ). Здесь проживают и обучаются до 115 детей.



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