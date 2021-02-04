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Бизнесмен: Государство превратилось в удава, который нас душит
04.02.2021 16:46
«Государство превратилось в удава, которая буквально душит нас. Наша сфера закрыта уже целый год», - заявил основатель "Ассоциации развлекательных центров" Георгий Мтиулишвили.
По его словам, к запланированному на субботу т.н неповиновению бизнес вынудило государство.
«В мире 232 страны и они не закрыты как мы, 7-8 стран имеют аналогичные ограничения, одна из них - Зимбабве, она закрыта как Грузия. Если мы считаем, что таких жестких ограничений в других странах в течение года не было, это значит, что твоё собственное государство, кроме того, что пострадало от пандемии, душит тебя. Нам не предлагают решения. Турнава не должна была сегодня выступать с угрозами, она должен была выступить с планом и сказать, что это их вина, что они довели нас до этого состояния, и предложить нам хоть какой-то выход из ситуации", - заявил Мтиулишвили в эфире "Палитраньюс".
Для справки, в субботу, 6 января рестораны планируют открыться без разрешения.
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