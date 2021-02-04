

Союз регби Грузии продолжает оставатья без президента

04.02.2021 20:49





Около сотни человек, выступающих за назначение Ираклия Абусеридзе президентом Союза регби Грузии (СРГ), провели сегодня протестную акцию у Дома юстиции в Тбилиси.



Сегодня Агентство гражданского реестра начало рассматривать вопрос законности решения об отказе в регистрации Абусеридзе в качестве новоизбранного президента (СРГ). Были заслушаны стороны – позиции Абусеридзе, а также его конкурента, направившего жалобу, Бачо Хурцидзе. Окончательное решение будет принято в течение пяти дней.



Абусеридзе уверен, что оно будет справедливым, и Минюст завершит его регистрацию.



«Еще раз подтвердилось, что у стороны Хурцидзе нет аргументов, подкрепленных с юридической точки зрения. Я надеюсь, что будет принято справедливое решение… Они попросту не имеют права, не зарегистрировать меня в качестве избранного президента союза регби. Мы сделает все, чтобы не допустить этого», — заявил Абусеридзе.



Участниками акции, проходившей параллельно заседанию, стали болельщики, тренеры и игроки различных регбийных клубов Грузии, а также регбисты-ветераны. Они держали плакаты с надписями «Нет справедливости – нет мира», «Не смиримся с несправедливостью». Демонстранты озвучили ряд обвинений в адрес правительства Грузии. Многие считают, что проблемы с регистрацией Абусеридзе в качестве президента начались после прямого вмешательства лиц, приближенным к властям Грузии.



«Мы будем бороться, чтобы донести нашу правду до конца. Конечно, мы будем действовать конструктивно и не планируем никаких беспорядков», — сказал один из участников акции.



Ираклий Абусеридзе был избран новым президентом Союза регби Грузии 30 декабря 2020 года. В выборах приняли участие представители 20 клубов Грузии, которые в общей сложности имели 43 голоса. Абусеридзе поддержал 31 делегат, а бывшего президента СРГ Гочу Сванидзе – 10.



Через неделю после выборов стало ясно, что государственный реестр не зарегистрировал протокол, поскольку посчитал, что съезд был проведен с нарушением правил. Абусеридзе обжаловал это решение 22 января.



По данным Гражданского реестра, основная причина отказа в регистрации Абусеридзе заключается в неверных сроках проведения выборов. Так, Союз регби Грузии провел свое первое собрание 24 февраля 2020 года, но из-за отсутствия кворума собрание не состоялось.



Согласно уставу Союза, следующее собрание должны были провести не позднее, чем через 30 дней после первого. Однако повторное собрание состоялось через 10 месяцев, что и стало одной из причин отказа Ираклию Абусеридзе.



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