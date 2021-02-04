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СМИ назвали возможный мотив убийства бизнесмена в Поти
04.02.2021 20:56
Полицейские задержали 35-летнего Ш.П. по обвинению в умышленном убийстве предпринимателя в городе Поти. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Грузии.
Следствие установило, что 4 февраля Ш.П. из огнестрельного оружия смертельно ранил 43-летнего Г.А. и скрылся с места совершения преступления. Как отмечается, нападение было совершено на основании конфликта, произошедшего между сторонами в прошлом.
Ш.П. был задержан через «по горячим следам».
Как ранее сегодня сообщали СМИ, в бизнесмена Гурам Ахалая стреляли, когда в своей машине он дожидался сына у сервис-центра Агентства обслуживания МВД Грузии. По данным телеканала «Мтавари», по обвинению в его убийстве задержан Руслан Шаликашвили. Журналисты не исключают, что мужчина отомстил бизнесмену за убийство своего брата, Гии Шаликашвили в 2006 году. Тогда пострадавшая сторона называла Ахалая организатором убийства.
Как утверждается, после этого скандала Ахалая покинул Грузию и проживал за границей. На родину он вернулся некоторое время назад.
МВД Грузии продолжает следствие по статье «умышленное убийство». Задержанному грозит от семи до 15 лет тюрьмы.
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