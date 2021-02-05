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В Грузии выявлено 538 новых случаев коронавируса
05.02.2021 11:33
В Грузии выявлено 538 новых случаев коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge.
498 человек в стране выздоровели за последние 24 часа. 18 пациентов умерли от коронавируса за последние сутки.
За последние 24 часа в стране было проведено 16 808 тестов, в том числе 9 163 — с экспресс-тестом на антигены и 7 645 — с ПЦР-тестом.
Всего в Грузии выявлено 26 1018 случаев заражения коронавирусом, из которых 25 2246 человек выздоровели и 3258 умерли.
478 человек находятся в режиме карантина, 2287 человек находятся под наблюдением в стационаре, 274 человека — в ковид-гостинице.
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