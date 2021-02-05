|
|
|
За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 18 пациентов
05.02.2021 11:42
За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 18 пациентов. Информация об этом была опубликована на специальном сайте правительства stopcov.ge.
Общее количество скончавшихся от коронавируса в Грузии — 3258.
Сегодня выявлено 538 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 498 пациентов.
Напомним, вчера, 4 февраля, коронавирус подтвердился у 583 человек, выздоровел 671 пациент, 19 скончались.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна