

За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 18 пациентов

05.02.2021 11:42





За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 18 пациентов. Информация об этом была опубликована на специальном сайте правительства stopcov.ge.



Общее количество скончавшихся от коронавируса в Грузии — 3258.



Сегодня выявлено 538 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 498 пациентов.



Напомним, вчера, 4 февраля, коронавирус подтвердился у 583 человек, выздоровел 671 пациент, 19 скончались.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





