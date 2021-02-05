

Рестораны изменили решение о самовольном открытии 6 февраля

05.02.2021 14:10





Рестораны передумали самовольно открываться 6 февраля. Как заявил основатель Ассоциации ресторанов Шота Бурджанадзе, это решение ресторанами принято это с учетом шага, предпринятого правительством Грузии.



«Вчерашнее решение правительства – это растапливание льда. Мы анонсировали открытие в субботу и хотели принять гостей. Мы приняли решение не проводить эту акцию в субботу, а продолжим функционирование посредством сервиса доставки», — заявил Бурджанадзе.



Для справки, по решению правительства Грузии, с 15 февраля объекты питания и рестораны возобновят функционирование на открытом пространстве. До обнародования этого решения рестораны собирались открыться самовольно 6 февраля.



По его словам, ослабление ограничений для ресторанного бизнеса, конкретно, открытие открытых пространств с 15 февраля, не означает, что это принесет положительный импульс. По словам Бурджанадзе, «решение крайне минимальное».



Как заявил Бурджанадзе, если власть не рассмотрит возможность нормального функционирования ресторанов в рамках регуляций, акт неповиновения будет отложен на несколько недель.





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