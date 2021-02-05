|
|
|
В Грузии женщины живут в среднем на 8 лет дольше мужчин
05.02.2021 18:54
По данным Национального статистического агентства Грузии («Сакстат»), ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2019 году составляет 78,4 года для женщин и 69,8 года для мужчин.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Грузии выше, чем в СНГ, и ниже, чем в Европе.
В европейском регионе средняя продолжительность жизни женщины составляет более 80 лет, а мужчины — 70 лет.
Согласно исследованию Глобального бремени болезней за 2017 год, который проводит Институт измерения и оценки здоровья при Вашингтонском университете, продолжительность жизни в Грузии будет расти, сообщает «Сакстат».
По прогнозу того же института к 2100 году средняя продолжительность жизни женщины в Грузии достигнет 85,7 года, а мужчины — 78,2 года.
По последним данным, в Аджарии проживает 48 граждан старше ста лет, в том числе 46 женщин и 2 мужчины. Старейшей жительнице Аджарии Пикрии Иремадзе — 115 лет.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна