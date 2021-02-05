

В Грузии женщины живут в среднем на 8 лет дольше мужчин

05.02.2021 18:54





По данным Национального статистического агентства Грузии («Сакстат»), ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2019 году составляет 78,4 года для женщин и 69,8 года для мужчин.



Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Грузии выше, чем в СНГ, и ниже, чем в Европе.



В европейском регионе средняя продолжительность жизни женщины составляет более 80 лет, а мужчины — 70 лет.



Согласно исследованию Глобального бремени болезней за 2017 год, который проводит Институт измерения и оценки здоровья при Вашингтонском университете, продолжительность жизни в Грузии будет расти, сообщает «Сакстат».



По прогнозу того же института к 2100 году средняя продолжительность жизни женщины в Грузии достигнет 85,7 года, а мужчины — 78,2 года.



По последним данным, в Аджарии проживает 48 граждан старше ста лет, в том числе 46 женщин и 2 мужчины. Старейшей жительнице Аджарии Пикрии Иремадзе — 115 лет.



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