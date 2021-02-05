

OSGF: Правительство Грузии не выполнило обязательство по плану жилищной политики

05.02.2021 19:25





Правительство Грузии не выполнило свое обязательство по разработке документа о жилищной политике и плана действий, заявляют в «Фонде открытого общества» (OSGF).



В организации заявляют, что период пандемии четко высветил необходимость в адекватном жилище и достойных условиях жизни для всех членов общества, и в то время, когда главным призывом государства стало «оставаться дома», подавляющее большинство граждан не имеют крыши над головой, или элементарных условий для жизни, работы, отдыха и защиты от пандемии.



Согласно Плану действий Партнерства открытого правительства (OGP) на 2018–2019 годы, правительство Грузии однозначно признало острую проблему бездомности в стране и там же отметило, что на сегодняшний день в стране нет единого взгляда и стратегии для преодоления проблемы бездомности, которое легло бы основой для постепенного решения проблемы.



В организации подчеркивают, что структура плана действий OGP требует поделить взятые обязательства на этапы и определить срок выполнения каждого из них. Крайним сроком разработки плана действий и документа жилищной политики правительство определило декабрь 2020 года.



«12 апреля 2019 года на основе распоряжении правительства Грузии было создана правительственная комиссия для разработки плана действий и документа о жилищной политике. Для оказания помощи комиссии была укомплектована рабочая группа из профессионалов, неправительственных организаций и госслужащих.



Члены комиссии неоднократно отмечали, что вопрос для них оказался неожиданно комплексным. Соответственно, работа комиссии вышла не очень эффективной и активной. Рабочая группа, возглавляемая Министерством здравоохранения, встречалась с 2019 года лишь четыре раза. Последняя деятельность группы ограничилась комментированием в феврале 2020 года документа, анализирующего проблемы бездомности,» — говорится в заявлении.



Как рассказывают в Фонде открытого общества, для активизации работы в 2020 году комитет регионального развития парламента Грузии создал группу парламентского исследования, которая занялась проблемой бездомности и потребовала от правительства что-то предпринять.



Несмотря на это, в декабре 2020 года срок представления документа и плана действий истек. Обязательство грузинских властей остается невыполненным.



В организации считают, что не решая вопрос бездомности, государство дает ему возможность углубиться. Фонд открытого общества «призывает правительство Грузии незамедлительно выполнить обязательства, активировать работу комиссии и разработать план действий и документ жилищной политики, соответствующий стандартам прав человека».



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