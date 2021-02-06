

В Грузии выявлено 602 новых случая инфицирования коронавирусом

06.02.2021 12:23





Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 18 335 тестов, отсюда 10 591 на антигены и 7 744 PCR.



В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 602 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 261 620.



Что касается показателя положительности, по состоянию на 5 февраля, дневной показатель положительности составляет 3.28%, за последние 14 дней - 3.98%, а за 7 дней - 3.74%.



За последние сутки выздоровели 569 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 252 815.



За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 11 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 3 269 человек.



Из выявленных за сутки 602 новых случаев коронавируса 246 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 30, в Имеретии – 101, в Квемо Картли – 16, в Шида Картли – 21, в Гурии – 30, в Самегрело и Земо Сванетии – 77, в Кахетии – 54, в Мцхета-Мтианети – 10, в Самцхе-Джавахети – 10, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 7.



На данном этапе в Грузии 5 510 активных случаев инфицирования коронавирусом. В больницах лечатся 2 231 человека, в том числе в Тбилиси – 1 033, в Аджарии - 182, в Имерети – 456. Тяжелых пациентов – 509, в том числе в Тбилиси – 2163, в Аджарии – 40, в Имеретии – 131. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 141 лицо, в том числе в Тбилиси – 100, в Аджарии – 5, в Имеретии – 14.



В клинических гостиницах находятся 295 человек, в том числе в Тбилиси – 167, в Аджарии – 117, в Имеретии – 11. На дому лечатся 2 984 человека.



В карантинном пространстве 485 человек, в том числе в Тбилиси – 208, в Аджарии – 175.



На данном этапе на самоизоляции находятся 14 632 человека, из них в Тбилиси – 8 715, в Аджарии – 811, в Имеретии – 1 487.



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