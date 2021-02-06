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Вакцинацию от коронавируса в мире прошли более 124.5 млн человек - Bloomberg
06.02.2021 12:33
По последним данным издания Bloomberg, на сегодняшний день в мире от коронавируса вакцинированы более 124.5 млн человек. В том числе в США привиты более 38.4 млн человек, что составляет 11.7% населения. За США следует Китай с более чем 31.2 млн вакцинированных пациентов, это 2.23% населения. В ЕС же всего вакцинированы 15.9 млн человек.
По данным издания, в мире ежедневно вакцинируются в среднем 3–3.5 млн человек. Самыми быстрыми темпами вакцинация идет в Израиле, где уже вакцинированы 5.3 миллиона человек, что составляет 59.4% от общей численности населения.
Помимо Израиля, вакцинация быстрыми темпами проводится в Объединенных Арабских Эмиратах и Соединенном Королевстве, где соответственно уже привиты 37.2% и 17.1% населения.
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