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В Грузии выявлено 404 новых случая коронавируса
07.02.2021 11:06
В Грузии за минувшие сутки выявлено 404 новых случая коронавируса, выздоровели 799 инфицированных, умерли 14 человек. Информация об этом недавно обновлена на специальном правительственном сайте stopcov.ge.
За последние 24 часа в стране проведено 13 573 теста на коронавирус, в том числе 7 252 экспресс-теста на антигены и 6 321 PCR- теста.
Показатели выявления коронавируса в стране составляют: дневной — 2,95%, усредненный за последние 14 дней — 3,87%, за 7 дней — 3,64%.
Всего в Грузии с начала пандемии зарегистрировано 262 024 случая заражения коронавирусом, из них выздоровели 253 614 человек, скончались 3 283 инфицированных.
На сегодня в режиме карантина находятся 450 человек, в больницах — 2 230, в ковид-гостиницах — 294 человека.
По состоянию на 6 февраля в Грузии выявлено 602 новых случая коронавируса, выздоровели 569 пациентов.
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