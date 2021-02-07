

Гамкрелидзе: В Грузии на данном этапе не зафиксирован случай повторного заражения коронавирусом

07.02.2021 11:15





В Грузии на данном этапе не зафиксирован случай повторного заражения коронавирусом, — заявил глава Национального центра по контролю за заболеваниями Грузии Амиран Гамкрелидзе.



«Было исследовано более 30 образцов, когда были подозрения на реинфицирование. Большинство из них отвергнуты. По двум случаям проводятся генетические исследования. Случаи повторного заражения в Грузии на данном этапе не подтверждены», — сказал Амиран Гамкрелидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





