|
|
|
Статистика выявленных новых случаев коронавируса по регионам Грузии
07.02.2021 11:24
В Грузии за минувшие сутки выявлено 404 новых случая коронавируса, выздоровели 799 инфицированных, умерли 14 человек.
Статистика распространения новых случаев по регионам страны следующая:
Тбилиси — 188,
Аджарии — 7,
Имерети — 73,
Квемо Картли — 10,
Шида Картли — 30,
Гурия — 26,
Самегрело-Земо Сванети — 26,
Кахети — 33,
Мцхета-Мтианети — 1,
Самцхе- Джавахети — 7,
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети — 3.
Согласно информации пресс-службы аппарата правительства Грузии, на сегодня количество активных случаев коронавируса в стране составляет 5 101.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна