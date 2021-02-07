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Статистика выявленных новых случаев коронавируса по регионам Грузии


07.02.2021   11:24


В Грузии за минувшие сутки выявлено 404 новых случая коронавируса, выздоровели 799 инфицированных, умерли 14 человек.

Статистика распространения новых случаев по регионам страны следующая:

Тбилиси — 188,
Аджарии — 7,
Имерети — 73,
Квемо Картли — 10,
Шида Картли — 30,
Гурия — 26,
Самегрело-Земо Сванети — 26,
Кахети — 33,
Мцхета-Мтианети — 1,
Самцхе- Джавахети — 7,
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети — 3.

Согласно информации пресс-службы аппарата правительства Грузии, на сегодня количество активных случаев коронавируса в стране составляет 5 101.

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