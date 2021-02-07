

Статистика выявленных новых случаев коронавируса по регионам Грузии

07.02.2021 11:24





В Грузии за минувшие сутки выявлено 404 новых случая коронавируса, выздоровели 799 инфицированных, умерли 14 человек.



Статистика распространения новых случаев по регионам страны следующая:



Тбилиси — 188,

Аджарии — 7,

Имерети — 73,

Квемо Картли — 10,

Шида Картли — 30,

Гурия — 26,

Самегрело-Земо Сванети — 26,

Кахети — 33,

Мцхета-Мтианети — 1,

Самцхе- Джавахети — 7,

Рача-Лечхуми и Квемо Сванети — 3.



Согласно информации пресс-службы аппарата правительства Грузии, на сегодня количество активных случаев коронавируса в стране составляет 5 101.





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