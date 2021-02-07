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Тбилисская транспортная компания готова к обслуживанию пассажиров с понедельника
07.02.2021 12:06
Тбилисская транспортная компания полностью готова к обслуживанию пассажиров с 06:00 понедельника, — заявил представитель Тбилисской транспортной компании Тамаз Робакидзе.
На данном этапе проводится дезинфекция всех станции метро, вагонов подвижного состава, а также автобусов.
«Дезинфекция проводится специальным раствором, рекомендованным Всемирной организацией здравоохранения. Дезинфекция будет проводиться ежедневно, каждую ночь, до выхода на линию.
Что касается рекомендаций, то остается только одно ограничение — все пассажиры должны быть в масках, что будет контролироваться нашими сотрудниками и патрулем метрополитена. Ни один пассажир не будет допущен в транспортное средство без маски, а автобус не сдвинется с места, если у кого-то из пассажиров не будет маски.
Исходя из комендантского часа, Тбилисское метро и автобусы будут работать до 21:00», — сообщили в компании.
Кроме того, сотрудники транспортной службы будут ежедневно проходить термоскриниг, а в случае появления симптомов компания будет действовать соответствующим образом.
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