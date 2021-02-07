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Сборная Грузии по регби сыграет сегодня с Россией


07.02.2021   12:53


Сборная Грузии по регби сыграет против России. Заключительная встреча Чемпионата Европы по регби 2020 года состоится 7 февраля на стадионе им. М. Месхи в Тбилиси. Игра начнется в 15:00.

Из-за пандемии коронавируса матч между грузинскими и российскими регбистами в прошлом году откладывался дважды.

Россияне выиграли у сборной Грузии всего лишь один раз, в первом матче, состоявшемся в 1993 году. После этого, однажды, в 2002 году, между ними была зафиксирована ничья. В остальных же встречах победу одерживали грузинские регбисты и в общей сложности на их счету 21 победа, притом 18 из них выиграны подряд.

В виду того, что тренеры делают акцент на Кубок мира 2023 года, в обеих командах много молодых регбистов.

Из-за пандемии на сегодняшнем матче болельщики присутствовать не будут.

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