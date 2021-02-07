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Дневной показатель положительности выявления коронавируса в Грузии составляет 2.95%


07.02.2021   13:42


По состоянию на 6 февраля, в Грузии дневной показатель положительности выявления коронавируса составляет 2.95%, за последние 14 дней - 3.87%, а за 7 дней - 3.64%.

Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 13 573 теста, отсюда 7 252 на антигены и 6 321 PCR.

В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 404 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 262 024.

За последние сутки выздоровели 799 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 253 614.

За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 14 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 3 283 человека.

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