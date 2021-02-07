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Сборная Грузии по регби одержала победу над Россией
07.02.2021 18:17
Сборная Грузии по регби одержала победу над российской командой. Встреча завершилась со счетом 16:7.
Заключительная встреча Чемпионата Европы по регби 2020 года состоялась сегодня на стадионе им. М. Месхи в Тбилиси. Игра началась в 15:00.
Из-за пандемии на сегодняшнем матче болельщики не присутствовали.
Для справки, россиянам удалось выиграть у сборной Грузии всего лишь один раз, в первом матче, состоявшемся в 1993 году. После этого, однажды, в 2002 году, между ними была зафиксирована ничья. В остальных же встречах победу одерживали грузинские регбисты.
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