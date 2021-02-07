|
|
|
Задержанные во время ночной акции протеста в Батуми приговорены к штрафу
07.02.2021 19:28
В Батумском городском суде завершился суд над задержанными поздней ночью участниками акции протеста за отмену антикоронавирусных ограничений. 9 задержанных были приговорены к штрафу в размере по 1 000 лари, ещё двоих — по 1 500 лари.
«Мы не заплатим никаких штрафов, потому что нас несправедливо оштрафовали, нас могли оштрафовать без ареста. Против нас применили насилие, но мы же продолжим протест до отмены комендантского часа», — сказал активист Фируз Цулукидзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна