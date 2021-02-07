

Задержанные во время ночной акции протеста в Батуми приговорены к штрафу

07.02.2021 19:28





В Батумском городском суде завершился суд над задержанными поздней ночью участниками акции протеста за отмену антикоронавирусных ограничений. 9 задержанных были приговорены к штрафу в размере по 1 000 лари, ещё двоих — по 1 500 лари.



«Мы не заплатим никаких штрафов, потому что нас несправедливо оштрафовали, нас могли оштрафовать без ареста. Против нас применили насилие, но мы же продолжим протест до отмены комендантского часа», — сказал активист Фируз Цулукидзе.



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