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Задержанные во время ночной акции протеста в Батуми приговорены к штрафу


07.02.2021   19:28


В Батумском городском суде завершился суд над задержанными поздней ночью участниками акции протеста за отмену антикоронавирусных ограничений. 9 задержанных были приговорены к штрафу в размере по 1 000 лари, ещё двоих — по 1 500 лари.

«Мы не заплатим никаких штрафов, потому что нас несправедливо оштрафовали, нас могли оштрафовать без ареста. Против нас применили насилие, но мы же продолжим протест до отмены комендантского часа», — сказал активист Фируз Цулукидзе.

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