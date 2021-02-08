

В Грузии выявлено 204 новых случая инфицирования коронавирусом

08.02.2021 11:26





За последние 24 часа в Грузии выявлено 204 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил заместитель руководителя операционного штаба при межведомственном координационном совете Бердия Сичинава на брифинге, проведенном в администрации правительства.



Он рассказал о связанной с коронавирусом новейшей статистике на 8 февраля, которая опубликована на Stopcov.ge.



«В рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 6 593 теста, отсюда 3 887 на антигены и 2 706 PCR.



В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 204 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 262 228.



Что касается показателя положительности, по состоянию на 7 февраля, дневной показатель положительности составляет 3,09%, за последние 14 дней - 3.84%, а за 7 дней - 3.69%.



За последние сутки выздоровели 736 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 254 350.



К сожалению, за последние 24 часа у нас 15 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стал 3 298 человек.



Из выявленных за сутки 204 новых случаев коронавируса 86 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 11, в Имеретии – 32, в Квемо Картли – 16, в Шида Картли – 13, в Гурии – 18, в Самегрело и Земо Сванетии – 14, в Кахетии – 8, в Мцхета-Мтианети – 3, в Самцхе-Джавахети – 3, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 0.



На данном этапе у нас 4 554 активных случая. В больницах лечатся 2 229 человек, в том числе в Тбилиси – 1 032, в Аджарии - 183, в Имерети – 449. Тяжелых пациентов – 499, в том числе в Тбилиси – 211, в Аджарии – 48, в Имерети – 121. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 134 лица, в том числе в Тбилиси – 99, в Аджарии – 5, в Имеретии – 15.



В клинических гостиницах находятся 295 человека, в том числе в Тбилиси – 166, в Аджарии – 118, в Имеретии – 11. На дому лечатся 2 030 человек.



В карантинном пространстве 446 человек, в том числе в Тбилиси – 221 и Аджарии – 133.



На данном этапе на самоизоляции находится 13 531 человек, из них в Тбилиси – 8 019, в Аджарии – 739, в Имеретии – 1 408», - сообщил Бердия Сичинава.



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